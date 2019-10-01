مصدر عسكري بمحور ”شبوة“ يكشف حقيقة انسحاب قوات ”الشرعية“ من ”شقرة“ و”العرقوب“ بأبين

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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نفى مصدر عسكري في محور شبوة، الاثنين 7 اكتوبر/تشرين الأول، انسحاب قوات الجيش الوطني من مواقها في ”شقرة“ و”العرقوب“ بمحافظة أبين إلى محافظة شبوة.

وقال المصدر لـ”مأرب برس“، أن ”قوات الجيش ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، بالتهدئة والثبات في مواقعها لإتاحة الفرصة أمام العناصر المتمرّدة بالعودة إلى رشدها، والتعاطي الإيجابي مع دعوة المملكة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوحيد الصفوف لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية“.

وأشار إلى أن ”القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصدي الحازم لأي تحركات غادرة من شأنها حرف مسار المعركة ضد المليشيات الإيرانية الإرهابية“، داعيا الى تجاهل الإشاعات التي تبثّها ”مطابخ الانتهازية والعمالة والإرتزاق“.