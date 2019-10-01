قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر".. من هو ؟ خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج مصدر عسكري بمحور ”شبوة“ يكشف حقيقة انسحاب قوات ”الشرعية“ من ”شقرة“ و”العرقوب“ بأبين قيادي ميداني في كتائب «أبو العباس»يعلن انضمامه الى قوات «الشرعية» وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن . ”حافظ معياد“ يرد على تهم فساد اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها القيادة السعودية تستجيب لضغوطات ”هادي“ ومطالبه بمغادرة الامارات ومصادر رفيعة تحذر من ”فخ“ خبر مرعب لكل نساء العالم .. طلاء الأظافر قاتل معلومات عن الذين يستخدمون اليد اليسرى أمريكا تخضع لتركيا ..وترامب يعلن خروجه من الحروب السخيفة التي لا نهاية لها .. وتحركات عسكرية تركية تربك حسابات خصومها
نفى مصدر عسكري في محور شبوة، الاثنين 7 اكتوبر/تشرين الأول، انسحاب قوات الجيش الوطني من مواقها في ”شقرة“ و”العرقوب“ بمحافظة أبين إلى محافظة شبوة.
وقال المصدر لـ”مأرب برس“، أن ”قوات الجيش ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، بالتهدئة والثبات في مواقعها لإتاحة الفرصة أمام العناصر المتمرّدة بالعودة إلى رشدها، والتعاطي الإيجابي مع دعوة المملكة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوحيد الصفوف لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية“.
وأشار إلى أن ”القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصدي الحازم لأي تحركات غادرة من شأنها حرف مسار المعركة ضد المليشيات الإيرانية الإرهابية“، داعيا الى تجاهل الإشاعات التي تبثّها ”مطابخ الانتهازية والعمالة والإرتزاق“.