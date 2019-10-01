قيادي ميداني في كتائب «أبو العباس»يعلن انضمامه الى قوات «الشرعية»

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 1108

أعلن قيادي ميداني في كتائب أبو العباس اليوم الاثنين انضمامه للجيش الوطني بعد صدور توجيهات من قائد الكتائب بمواجهة الجيش الوطني واستهداف قوات الشرعية.

وقال القيادي المنشق عن الكتائب نجيب السماوي إن كتائب ابو العباس لا تتبع الجيش الوطني ولا تأتمر بأمره، مؤكدا أن الكتائب مدعومة من الإمارات وأن عناصرها يعانون أشد المعاناة نتيجة نهب مستحقاتهم والاستبداد بهم والزج بهم في معارك ضد اخوانهم من الجيش الوطني بدلا عن مواجهة مليشيا الحوثي.

الجدير بالذكر أن الأشهر السابقة شهدت انضمام نحو الف وثلاثمائة عنصر من عناصر الكتائب إلى الجيش الوطني، وهو ما يمثل أغلب قوات الكتائب المرقمة ضمن قوائم اللواء خمسة وثلاثين والمقدرة بألف وسبعمائة عنصر.

وقال مصدر بارز في محور تعز إنه لم يتبقى مع كتائب ابوالعباس إلا عدد قليل من العناصر أغلبهم من المطلوبين امنيا والعناصر المشبوهة او المرتبطة بأجندة داخلية او خارجية تهدف بإستهداف الشرعية وضرب مؤسسات الدولة.

وكشف مصدر عسكري عن عملية تجنيد تقوم بها قيادة مليشيا ابو العباس بعيدا عن مؤسسات الدولة بعد النقص الكبير بعدد المقاتلين الذين تتكفل بدفع اجورهم اليومية الامارات ضمن محاولة اشعال الفوضى في ريف تعز الجنوبي.