وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الاثنين 7 اكتوبر/تشرين الاول، ان ”الامارات لن تنسحب وليس لديها النية للإنسحاب، بل تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها“.

وقال ”الجبواني“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”لن يخرج محمد بن زايد إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالإنقلاب الغادر في عدن“.

وأشار الوزير الى ان ”الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة إحتلال“، حسب قوله.

وكانت تسريبات عدة، تحدث خلال اليومين الماضيين، عن اتفاق وشيك ستوقعه الحكومة مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في جدة، بقضي بمغادرة الامارات من عدن.

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