وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن . ”حافظ معياد“ يرد على تهم فساد اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها القيادة السعودية تستجيب لضغوطات ”هادي“ ومطالبه بمغادرة الامارات ومصادر رفيعة تحذر من ”فخ“ خبر مرعب لكل نساء العالم .. طلاء الأظافر قاتل معلومات عن الذين يستخدمون اليد اليسرى أمريكا تخضع لتركيا ..وترامب يعلن خروجه من الحروب السخيفة التي لا نهاية لها .. وتحركات عسكرية تركية تربك حسابات خصومها ترامب يهدد بمحو اقتصاد تركيا إذا تجاوزت الحدود وأردوغان يرد ..هناك عملية عسكرية ستكن بدون سابق انذار ترمب يهدد تركيا بتدمير اقتصادها تدميرا شاملا فيما ”الرجدهي“ يواصل تمرده رغم انتهاء مهلة السعودية.. مدير امن ”سقطرى“ الجديد يفاجئ الجميع بإعلان هام دولة خليجية تقر عقوبات صارمة ضد الوافدين والإبعاد الفوري في هذه الحالات
أكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الاثنين 7 اكتوبر/تشرين الاول، ان ”الامارات لن تنسحب وليس لديها النية للإنسحاب، بل تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها“.
وقال ”الجبواني“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”لن يخرج محمد بن زايد إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالإنقلاب الغادر في عدن“.
وأشار الوزير الى ان ”الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة إحتلال“، حسب قوله.
وكانت تسريبات عدة، تحدث خلال اليومين الماضيين، عن اتفاق وشيك ستوقعه الحكومة مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في جدة، بقضي بمغادرة الامارات من عدن.
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