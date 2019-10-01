معلومات عن الذين يستخدمون اليد اليسرى

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 165

إن الأغلبية في المجتمعات المختلفة يستخدمون أيديهم اليمنى بشكل أساسي, و بناء على ذلك تم صناعة معظم الأدوات لكي يتم استخدامها باليد اليمنى, لكن هناك نسبة في المجتمع يجدون صعبوبة باستخدام هذه الأدوات, لاستخدامهم اليد اليسرى بشكل أساسي, و حول هذا الموضع يوجد الكثير من الادعاءات التي ترتبط بحقيقة الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم اليسرى, و في ما يلي بعض الحقائق عنهم:-

تبلغ نسبة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى من 10-12%, و نسبة النساء أقل من الرجال.

على مر التاريخ كان الاعتقاد بأن استخدام اليد اليسرى عادة سيئة, و قد اعتبرت علامة على الشر و التمرد و الإجرام.

أصل كلمة اليسار في اللغة الانجليزية, يأتي بمعنى, الضعف أو الانكسار, و بعض معاني كلمة أشول في القاموس الانجليزي هي, أخرق و غير ملائم و محرج.

أظهرت الدراسات أن هناك علاقة بين التعرض للصدمة أثناء الحمل أو الولادة و إنجاب طفل يستخدم يده اليسرى.

معدل الذكاء عند الأشخاص الذين يستخدموا اليد اليسرى أكثر منه عند الذين يستخدموا اليد اليمنى.

ولادة الطفل بعد سن الاربعين, تعطيه فرصة أكبر بكثير ليصبح من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

اعتقدت حضارة الإنكا أن الشخص الأشول له قدره على شفاء الناس من الأمراض, و كما اعتقدت بعض الحضارات الأخرى في شمال أمريكا أن استخدام اليد اليسرى يدل على الحظ الجيد.

الشخص الأشول له الأفضلية في فهم الرياضيات و الهندسة المعمارية.

أظهرت الدراسات أن أكثر الأشخاص المصابين بالتوحد, يستخدموا أيديهم اليسرى.

أن فرصة الإصابة بالأمراض المتعلقة بالحساسية و الربو أكبر لدى الشخص الأشول من غيره.

يعتقد العلماء أن الشخص الأشول كان يمتلك توأم و هو في الرحم, لكنه لم ينجو.