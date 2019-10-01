فيما ”الرجدهي“ يواصل تمرده رغم انتهاء مهلة السعودية.. مدير امن ”سقطرى“ الجديد يفاجئ الجميع بإعلان هام

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مدير أمن سقطرى الجديد، العقيد فائز طاحس، إن القوات الأمنية استكملت، الاثنين 7 اكتوبر/تشرين الأول، بالتعاون مع قوات الجيش، تنفيذ خطة الانتشار الأمني في المحافظة.

وفي تغريدات على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، أوضح ”طاحس“ أنه يسعى من خلال خطة الانتشار الأمني في سقطرى (جنوب) إلى "حماية وتأمين المنشآت والمقار الحكومية في الأرخبيل الواقع في بحر العرب".

وثمن ما وصفه بـ"الالتفاف الشعبي الكبير لأبناء الأرخبيل حول القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية".

وأعرب عن سعادته بـ"الدعم والمساندة والتشجيع الذي حظيت به قوات الأمن من قبل المواطنين أثناء تنفيذنا خطة الانتشار الأمني".

والأحد، أكد طاحس في تغريدة، أنه لا مجال للتردد أو ضعف في تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن المرحلة صعبة وحرجه والتبعات ثقيلة.

وأضاف: "نحن في سقطرى متمسكون بخيار الدفاع عن سيادتنا وثوابتنا الوطنية كنهج حياة لا تردد فيه ولا رجعة عنه تحت أي ذريعة".

الى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن مدير أمن سقطرى المقال، علي الرجدهي، رفض تسليم مهامه للمدير الجديد فايز طاحس، رغم انتهاء المهلة الممنوحة له إلى امس الأحد، بناء على وساطة سعودية.



ويرفض الرجدهي الموالي للإمارات، منذ أيام، إجراء عملية التسليم والاستلام، ويحتفظ بختم إدارة أمن المحافظة.



و قاد الرجدهي، مدعوما بقوات ما يسمى بالحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، تمرداً مسلحاً وتمركزوا في مركز أمن مدينة حديبوه "الشامل" عاصمة المحافظة رافضين تسليمه للمدير الجديد، عقب قرار إقالته.



وفي وقت سابق غادرت قوات إماراتية كانت متواجدة في المقر بكامل عتادها العسكري إلى مكان آخر، فيما أبقت على عناصر الانتقالي في المركز.



والجمعة تقدمت القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة بمبادرة لإحتواء التمرد الذي يقوده "الرجدهي" تنص على إعطاء مهله إلى يوم الأحد لإخلاء مقر الشامل وتسليمه للمدير الجديد ورفع كل النقاط المستحدثة.



وكان الرئيس هادي أصدر الخميس قراراً بتعيين فايز سالم طاحس مديراً لشرطة أرخبيل سقطرى في محاولة لوقف مخططات تهدف لتمكين مجاميع مسلحة تابعة للإمارات من السيطرة على الجزيرة.