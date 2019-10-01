شاهد أول فيديو لـ«الخميني» من منفاه في فرنسا

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الخميني، خلال فترة إقامته في فرنسا.

وقالت موقع "جماران" الإيراني إن "هذا الشريط ينشر لأول مرة، ويظهر فيه الخميني خلال إقامته في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي إلى فرنسا في مثل هذا اليوم من العام 1978".

ووصل الخميني إلى هذه البلدة الواقعة في ضواحي باريس في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1978، بعد ترحيله من العراق بقرار من نائب رئيسه آنذاك، صدام حسين، وأقام في فرنسا حتى 16 يناير/كانون الثاني 1979، حينما عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه، محمد رضا بهلوي، وغيرت نظام السلطة في البلاد.