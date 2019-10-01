إيران تلغي تأشيرات دخول مواطني دولة عربية أراضيها

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت إيران اليوم، الاثنين، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للعراقيين الراغبين في زيارة طهران لمدة تزيد على شهرين؛ وذلك اعتبارا من 24 أكتوبر، وحتى 27 ديسمبر.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإياني، أصدرت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم الاثنين أكدت فيه أن الهدف من هذا القرار هو توطيد العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين العراقيين زيارة إيران من تاريخ 24 أكتوبر وحتى27 دیسمبر 2019 بدون أخذ التأشيرة من ممثليات إيران في العراق.

وأعربت السفارة، في البيان، عن أملها في "أن يساهم مثل هذا الإجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر، وأن يمهد الطريق لإلغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".

وفي سياق متصل، أعرب القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد موسى طباطبائي عن تقدير الجمهورية الإسلامية للحكومة والشعب في العراق، لاستضافة زوار الإمام الحسين خلال موسم الزيارة الأربعينية، بأمل أن يكون هذا تمهيدا لإلغاء التأشيرات بشكل دائم بين البلدين.

وقال خامنئي، أمس الأحد، عبر حسابه في تويتر، إن "إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي، وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يومًا بعد يوم"، مضيفا: "يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".