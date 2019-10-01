الشرطة الروسية تعتقل ثلاثة من طلاب اليمن .. من أمام السفارة اليمنية بموسكو

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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أقدمت الشرطة الروسية، اليوم الاثنين، على اعتقال عدد من طلاب اليمن الدارسين في جمهورية روسيا الاتحادية , وبذلك بطلب رسمي من السفارة اليمنية في موسكو .

وقال اتحاد الطلبة اليمنيين في موسكو أن الشرطة الروسية اعتقلت ثلاثة من الطلاب المعتصمين أمام السفارة اليمنية في موسكو , كانوا في وقفه احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المنقطعة منذ ما يقارب العام.

وقال رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في موسكو "ردفان الماس"، ان السفارة أغلقت أبوابها في وجه الطلاب الذين حضروا تلبية لدعوة الملحقية الثقافية، فقرر الطلاب تنفيذ وقفة احتجاجية، إلا أن السفارة استدعت الشرطة التي اعتقلت ثلاثة طلاب هم"يوسف مرعي و واس شريف، وطالب ثالث لم يسمه".

وقال يوسف مرعي في منشور على حسابه بفيسبوك قبل ساعة من احتجازه، ان رؤساء الروابط الطلابية حضروا للاجتماع مع الملحق الثقافي ومدير عام قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي سالم صالح الطاهري، لمناقشة اوضاع الطلاب.

وأضاف مرعي، ان السفير أحمد سالم الوحيشي ‎أغلق "أبواب السفارة اليمنية أمام رؤساء الروابط.. أمام الطلاب الجائعين المنقطعة مستحقاتهم لما يقارب العام".

وكانت ثلاث طالبات يمنيات نفذن اعتصاما بالقرب من السفارة في موسكوا للمطالبة بمستحقاتهن المالية، وتوقف اعتصامهن امس الاحد بعد تعهد رئاسة الوزراء بحل مشكلتهن.

وتشهد العديد من السفارات اليمنية في العالم , وقفات مشابه لهذه الاعتصامات من قبل طلاب اليمن الدارسين في عدة دول وذلك بسبب التأخر المستمر لمستحقاتهم المالية .