وقفة غاضبة في عدن ومناشدة انسانية .. فيديو

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 367

خرجت أمهات المختطفين وأمهات المخفيين قسراً بمحافظة عدن في وقفة احتجاجية غاضبة صباح اليوم الإثنين أمام مكتب الصليب الأحمر يناشدن الضمير الإنساني إنقاذ حياة عشرات المخفيين قسراً، مطالبات بسرعة الكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسراً في سجون عدن.

وقال بيان عن الوقفة (وصل مأرب برس) أن العشرات من أبنائهن تعرضوا للاخفاء القسري منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولايعلم مصيرهم حتى اليوم، مع توقف كامل للإجراءات القانونية المفترض إتباعها في مثل شأنهم.

وأكد البيان أن المعتقلين داخل سجن"بئر أحمد" والذين صدرت أوامر بالإفراج عن "18" لم يتم الافراج عنهم بينما ينتظر "8" آخرون استئناف محاكمتهم، وإكمال التحقيق مع بقيتهم بعد ان توقفت جراء الأحداث الجارية بالمحافظة.

وأضاف بيان الأمهات أن معاناة المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً تزداد يوماً بعد يوم دون النظر إلى قضيتهم الإنسانية العادلة مؤكدا أنهم مدنيون اعتقلوا من بيوتهم والأماكن العامة، وتعرضوا للتعذيب الشديد والضرب وسوء المعاملة وتردي أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وشددت الأمهات في مطالبهن جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية في النظر لقضية أبنائهن و تحريك ملفاتهم مؤكدات أن أبنائهن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفيا داخل سجون محافظة عدن الرسمية والسرية خذلهم الجميع وتناسوا آلآم عشرات الأمهات والأبناء الذين ينتظرون فرحة غائبة حبستها القضبان منذ ثلاثة أعوام دون وجه حق.

#أنقذوا_المختطفين

حرية_ولدي_أولا