المنتخب اليمني يغادر الرياض والجمهور يترقب مواجهة حاسمة

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يترقب الجمهور اليمني بشغف لقاء منتظر يجمع المنتخب الاول لكرة القدم مع نظيره الاوزوبكي في ارض الاخير ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصيفيات الاسيوية المزدوجة .

وغادرت ظهر اليوم الاثنين بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الرياض إلى العاصمة الأوزباكية طشقند لمواجهة المنتخب الأوزبكي يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا ( الصين 2023) .

واعلن مدرب المنتخب الوطني سامي نعاش عن القائمة النهائية المختارة للمباراة والتي تضم 23 لاعباً منهم 6 محترفون ، يأتي ذلك بعد المعسكر الخارجي الذي اقيم لمدة شهر في الرياض والذي استدعى خلاله المدرب ثمانية لاعبين جدد لإتاحة الفرصة لهم واختيار الأفضل منهم.

وكان المنتخب اليمني قدم عروضا قوية في المباراتين السابقتين وتعادل مع سنغافورة 2-2 ومع السعودية بالنتيجة ذاتها ، وكان اقرب للفوز.

فيما يلي ينشر مأرب برس اسماء اللاعبين والبعثة المغادرة .

- ك/عبدالله فضيل – المشرف الفني .

- محمد حيدان – مدير المنتخب

- ك/ سامي النعاش – مدرب المنتخب

- ك/ أحمد علي قاسم – مساعد المدرب

- ك/ معاذ عبدالخالق – مدرب الحراس

- عبدالرقيب العديني – إداري المنتخب

- محمد الخميسي – المنسق الإعلامي

- د.مصلح سلمان – طبيب المنتخب

- وائل قيراط – اخصائي العلاج الطبيعي

واللاعبين هم :-

- سالم عوض

- محمد عياش

- سالم الهارش

- احمد الصادق

- مدير عبدربه

- محمد فؤاد

- عبدالعزيز الجماعي

- محمد مهيوب

- علاء نعمان

- محمد بارويس

- محمد بقشان

- مفيد جمال

- أحمد سعيد

- عمر الداحي

- ناصر محمده

- مناف سعيد

- عبدالواسع المطري

- محمد المداري

- أحمد السروري

- علي حفيظ

- احمد ماهر

- عماد منصور

- عصام الورافي