جماعة الحوثي تعلن مقتل وجرح جنود سودانيين وتحدد اين ومتى

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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زعمت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الإثنين، إنها قتلت وجرحت عدد من الجنود السودانيين بقصف صاروخي في "تعز" (جنوبي غربي اليمن).

وذكرت وسائل اعلام حوثية، أن مليشيات الحوثيين قصفت منتصف ليل الأحد/ الإثنين بالصواريخ تجمعات للجنود السودانيين في منطقة مفرق الوازعية غربي محافظة تعز.

وأضافت أن "القصف حقق إصابات مباشرة وقتل وأصيب عدد من الجنود السودانيين"، دون ذكر أعداد محددة.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب السوداني أو التحالف العربي.

ويشارك السودان في قوات التحالف باليمن الذي تقوده السعودية بمشاركة رئيسية من الإمارات، منذ مارس/ آذار 2015.