المنتخب اليمني يغادر الرياض والجمهور يترقب مواجهة حاسمة جماعة الحوثي تعلن مقتل وجرح جنود سودانيين وتحدد اين ومتى شاهد الفيديو .. هذا ما قام به راشد الغنوشي لحظة اعلان فوز حزبه «الحركة الاسلامية تسيطر في تونس» المحافظة التي هزمت الانفصاليين بدأت اليوم نقلة نوعية وتشهد اقبالا كبيرا الحوثيون يتحدثون عن سبب واحد جعل السعودية تقبل بالحوار ويضعون عليها خيارين فقط زوجة شاه ايران توجه بيانا هاما للشعب الايراني امر ملكي عاجل من الملك سلمان بتنفيذ حكما يقضي بالإعدام تعرف عدد ساعات النوم المثاليّة لكل مرحلة عمريّة في ظل عرض تهدئة عسكرية باليمن ..مباحثات عسكرية بين الإمارات والسعودية طفل يمني يلفت انتباه الفنانة اصالة .. هكذا علقت عليه
زعمت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الإثنين، إنها قتلت وجرحت عدد من الجنود السودانيين بقصف صاروخي في "تعز" (جنوبي غربي اليمن).
وذكرت وسائل اعلام حوثية، أن مليشيات الحوثيين قصفت منتصف ليل الأحد/ الإثنين بالصواريخ تجمعات للجنود السودانيين في منطقة مفرق الوازعية غربي محافظة تعز.
وأضافت أن "القصف حقق إصابات مباشرة وقتل وأصيب عدد من الجنود السودانيين"، دون ذكر أعداد محددة.
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب السوداني أو التحالف العربي.
ويشارك السودان في قوات التحالف باليمن الذي تقوده السعودية بمشاركة رئيسية من الإمارات، منذ مارس/ آذار 2015.