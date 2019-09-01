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المحافظة التي هزمت الانفصاليين بدأت اليوم نقلة نوعية وتشهد اقبالا كبيرا

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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استأنفت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، صباح اليوم الاثنين، عملية صرف الجوازات وبطائق الهوية، بمدينة عتق عاصمة المحافظة.

وتعتبر عملية إعادة تشغيل مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة نقلة نوعية لتسهيل حياة المواطنين، وذلك بعد إصلاح الأجهزة التي تسببت في ايقاف العمل، اضافة الى حصول المحافظة على عشرة الف جواز جديد بعد نفاذ الدفعات السابقة .

وتشهد محافظة شبوة إقبال كبير على مصلحة الهجرة والجوازات من جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التعامل مع جميع المواطنين والراغبين في الحصول على جواز سفر بشكل متساوي.

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومدير الامن العميد عوض الدحبول قد أشادا بالجهود التي تبذلها قيادة الفرع وكوادره في عملية تنظيم و تسهيل عملية حصول المواطنين على جوازات السفر في زيارة سابقة للفرع .

وناشدا المواطنين بضرورة الالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية حصولهم على هذه الوثائق الهامة والتقيد بإرشادات قيادة الفرع في طريقة معاملتها .

وطردت القوات الحكومية مليشيات الانتقالي الاماراتية خلال الفترة الماضية واحكمت سيطرتها على عتق وباقي مديريات شبوة.

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