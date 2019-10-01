زوجة شاه ايران توجه بيانا هاما للشعب الايراني

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجهت الشهبانو فرح بهلوي، زوجة الشاه الإيراني الراحل، بيانًا إلى الشعب الإيراني، بعد أن أجبرت الاحتجاجات والتضحيات النظام الإيراني على الموافقة مكرهًا بالسماح بدخول النساء إلى الملاعب الرياضية.

وأشادت بهلوي بالآلاف من السجناء والنشطاء والقتلى في سبیل الحریة، وتحدثت عن تضحیة سحر خدایاري، مؤکدة أن الروح المشرقة والواعیة لـ"الفتاة الزرقاء" تقف إلی جانبنا في طريقنا لتحقيق المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة، "وما دخول المرأة إلى الملاعب إلا جزء ضئیل من هذه الحقوق".

وجاء هذا البيان بعد أن بدأ الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيع التذاكر للنساء اللائي يردن دخول استاد آزادي، خلال مباراة إيران وكمبوديا، مساء الخميس المقبل، في أعقاب الخطوة الاحتجاجیة لسحر خدایاري بإضرام النار في نفسها.

وقد تم تخصيص 4 أماكن في استاد آزادي للنساء، تتسع لنحو 3500 إلى 4500 امرأة، بما نسبته 4 في المئة تقريبًا من سعة الاستاد البالغة 100 ألف شخص.

وجاء في بيان فرح بهلوي: "في هذه الأيام المريرة، ما يمكن أن يمنحنا الأمل في الغد، والأمل في النهوض مرة أخرى من رماد الفتيات الزرق، هو إبقاء الشعلة حية، الشعلة التي وضعتها سحر وأمثالها علی الطریق المظلم".وأكد البيان: "جسم الفتاة الزرقاء قد احترق، ولكن روحها المشرقة والواعیة ما زالت معنا، وهي تعمل معنا من أجل تحقيق الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، والسماح للنساء بدخول الملاعب لا یشکل إلا جزءًا بسیطًا من حقوقهن".

وأضافت زوجة الشاه السابق: "أنا، إلى جانب كل الرجال والنساء الإيرانيين، أنحني تعظیما للآلاف الذين قُتلوا وسُجِنوا وناضلوا من أجل الحرية".

وكتبت: "أعرف أن الأمة الإيرانية ستنهض لاستعادة حقوقها المفقودة، وأن شيطان الانقسام الأسود سوف یرحل عن سماء هذه الدیار العریقة".

يذكر أن فرح بهلوي دعمت، في الأشهر الأخيرة، مختلف الحملات النسائية الإيرانية في بيانات مختلفة.

وتوفيت سحر خداياري، مشجعة كرة القدم الإيرانية، التي أضرمت النار في نفسها في الثاني من سبتمبر أمام محكمة بطهران، إثر علمها أنها قد تقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر لمحاولتها الدخول إلى ملعب لمشاهدة مباراة.

وأثارت الوفاة المأساوية لتلك الشابة غضبا على الفور بين بعض نجوم كرة القدم، وشخصيات مشهورة في إيران، حيث يحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم رغم أنه يسمح لهن بذلك في بعض الرياضات الأخرى كالكرة الطائرة.