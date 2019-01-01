طفل يمني يلفت انتباه الفنانة اصالة .. هكذا علقت عليه

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أبدت المطربة السورية، أصالة نصري، إعجابها الشديد بالطفل اليمني، عمرو أحمد، الذي يغني ويبيع المياه لسائقي السيارات المارة.
ونشرت أصالة، أمس الأحد، فيديو الطفل الذي بات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشغلهم بجمال صوته.
وقالت في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمر بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال".
وانتشر فيديو الطفل عمر على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم، حيث ظهر خلال المقطع وهو يؤدي أغنية "حبيبي انت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بصوت شجي، بينما كان يبيع المياة لسائقي السيارات المارة.