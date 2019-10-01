ما الوعد الذي تعهد به ترامب لعضو بالأسرة المالكة السعودية؟ تعز.. انشقاقات جديدة تعصف بكتائب «أبو العباس» عاجل: الكشف عن تفاصيل لقاء سري جمع ”بن سلمان“ بوزير إيراني مستشار أمني سعودي يشن هجوماً نارياً على «الإمارات» بشأن تصعيدها في «سقطرى» «الحوثيون» يعدمون شيخ قبلي بطريقة بشعة بـ«إب» قوات الجيش تضبط شحنة جديدة من المواد المفضلة لدى «الحوثيين» 12 دولة عربية وقفت بجانب مصر في حرب أكتوبر ضد اسرائيل.. ما هو دور اليمن والسعودية والامارات في هذه الحرب؟ شاهد بالصور.. مأرب تحتشد لاستقبال منتخب الناشئين والمحافظ ”العرادة“ يكرمهم الداخلية العراقية: مقتل وإصابة أكثر من 6000 شخص خلال المظاهرات بعد رسالة ”بن سلمان“.. الحكومة ”الشرعية“ تعلن عن أولويات الرئيس ”هادي“ وتكشف عن ”تحركات مريبة“ في عدد من العواصم
كشف مصدر مسؤول بالجيش اليمني، اليوم الأحد، عن انشقاقات تعصف بكتائب "أبو العباس" المدعومة إماراتيا، أدت إلى نقص عددي حاد.
ونقل "عربي21"،عن المصدر قولة طالبا عدم كشف اسمه، إن كتائب "عادل عبده فارع" المدعوم إماراتيا، تشهد انشقاقات متواصلة، كان آخرها السبت.
وأوضح أن الانشقاقات تحدث جراء "الأجندة المشبوه التي يعهد بها للكتائب في جنوب محافظة تعز".
وأضاف أن قياديا بارزا في القوة المتمردة على الدولة، انشق في وقت سابق السبت، ووصل مدينة تعز، عقب مغادرته جبهة الكدحة، التي ينتشر فيها مليشيات "أبو العباس".
وتابع المصدر، وهو في قيادة محور تعز (أعلى سلطة عسكرية بالمدينة)، أن أغلب الجنود المنضوين في الكتائب انشقوا وانضموا إلى الجيش الحكومي.
وأكد أن مايزيد عن 1300 مسلح، بينهم قادة بارزون، انضموا إلى قيادة المحور، من إجمالي القوة المقدر قوامها بـ1700 مسلح حسب سجلات الجيش.
وأشار إلى أنه لم يتبقى مع "أبو العباس" سوى المطلوبين أمنيا والعناصر المشبوهة أو المرتبطة بأجندات داخلية وخارجية.
وكشف عن عملية تجنيد بعيدا عن مؤسسات الدولة لجأت إليه قيادة الميليشيا، التي تعد ذراع أبو ظبي في تعز، وسط حالة النقص العديد التي تعاني منها في ظل استمرار الانشقاقات والخلافات في صفوفها.
كما أكد أن الإمارات تتكفل بدفع مرتبات المجندين الجدد وبالعملة السعودية، ضمن مساعي "إشعال الفوضى في ريف تعز الجنوبي وتحويله إلى قطاع منفصل خاضع لهيمنتها".
وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، نجحت قوات الشرطة في تعز في إخماد تمرد مسلح، قاده مسؤول أمني موال للإمارات، يدعى عبد الكريم السامعي في مدينة التربة، بعد إقالته من منصبه، حيث قام بمهاجمة مقر الشرطة هناك.