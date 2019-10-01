مستشار أمني سعودي يشن هجوماً نارياً على «الإمارات» بشأن تصعيدها في «سقطرى»

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قال مستشار أمني سعودي اليوم الأحد إن الأطماع الخاصة للإمارات وإصرارها على فتح جبهات، لا معنى لها إلا تشتيت الأهداف الحقيقة للتحالف .
وأشار المستشار سلطان الطيار في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أن الأحداث الأخيرة في جزيرة سقطرى لا علاقة لها بأهداف عاصفة الحزم، مشيراً إلى أن سقطرى مسالمة ولا يوجد فيها حوثي واحد .
وبين المستشار الأمني السعودي أن جزيرة سقطرى لم يسجل فيها حتى حادث جنائي واحد خلال عقود، مبيناً أن اطماع الحليف تشتت أهداف التحالف وتثير السخط على قياداته وإفراغ التحالف من محتواه .