مستشار أمني سعودي يشن هجوماً نارياً على «الإمارات» بشأن تصعيدها في «سقطرى» «الحوثيون» يعدمون شيخ قبلي بطريقة بشعة بـ«إب» قوات الجيش تضبط شحنة جديدة من المواد المفضلة لدى «الحوثيين» 12 دولة عربية وقفت بجانب مصر في حرب أكتوبر ضد اسرائيل.. ما هو دور اليمن والسعودية والامارات في هذه الحرب؟ شاهد بالصور.. مأرب تحتشد لاستقبال منتخب الناشئين والمحافظ ”العرادة“ يكرمهم الداخلية العراقية: مقتل وإصابة أكثر من 6000 شخص خلال المظاهرات بعد رسالة ”بن سلمان“.. الحكومة ”الشرعية“ تعلن عن أولويات الرئيس ”هادي“ وتكشف عن ”تحركات مريبة“ في عدد من العواصم إعلامية سعودية شهيرة تصدم الجميع: كل اللي اتقدمولي كلاب .. فيديو عبارة على قميص تتسبب بحملة سعودية ضد ناشط يمني الكشف عن آخر مستجدات ”حوار جدة“.. جهود سعودية لإنهاء التمرد وصيغة نهائية لاتفاق يضمن عودة ”الشرعية“ إلى عدن
ضبطت، قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، اليوم الأحد، كميات من المواد المخدر في طريقها لمليشيا الحوثي المتمردة، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بأن أفراد نقطة "الرقع" التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء تمكنت من كشف وضبط كمية الحشيش البالغة 50 كجم، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007 .
واستعان سائق السيارة بامرأة كانت معه في السيارة حيث وضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش ،إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور على عليها .
وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
ويتعاطى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال، الحشيش المخدر التي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليها، وتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.