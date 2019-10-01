قوات الجيش تضبط شحنة جديدة من المواد المفضلة لدى «الحوثيين»

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ضبطت، قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، اليوم الأحد، كميات من المواد المخدر في طريقها لمليشيا الحوثي المتمردة، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بأن أفراد نقطة "الرقع" التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء تمكنت من كشف وضبط كمية الحشيش البالغة 50 كجم، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007 .

واستعان سائق السيارة بامرأة كانت معه في السيارة حيث وضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش ،إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور على عليها .

وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

ويتعاطى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال، الحشيش المخدر التي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليها، وتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.