شاهد بالصور.. مأرب تحتشد لاستقبال منتخب الناشئين والمحافظ ”العرادة“ يكرمهم

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استقبل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما، والجهازين الفني والإداري للمنتخب في إطار الاحتفاء الرسمي والشعبي بتأهله إلى كأس آسيا للناشئين 2020 المقرر إقامتها في مملكة البحرين.

وقام محافظ المحافظة خلال اللقاء بتكريم منتخب الناشئين والجهازين الفني والإداري بدرع المحافظة، والأوسمة التكريمية..مهنئاً إياهم بالنتائج المتميزة التي حققوها خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وما تحلوا به من روح رياضية عالية عكست العمق الحضاري وعراقة وأصالة الشعب اليمني.

ورحب المحافظ العرادة في كلمة له خلال الاستقبال بوجود منتخب الناشئين في محافظة مأرب..مؤكداً أن النتائج التي حققها والعروض الاستثنائية التي قدمها اللاعبون تمثل وساما يفخر به كل يمني حيث رفعوا علم اليمن عالياً، ورسموا لوحة أمل في وجوه أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه، رغم كل ما تحيط بهم من ظروف صعبة وأوضاع استثنائية .

وأشار المحافظ العرادة إلى الاهتمام الرسمي والشعبي بالنتائج التي حققها منتخب الناشئين ورعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لهم وتكريمه إياهم، وتوجيهاته باستقبالهم الاستقبال الذي يليق بإنجازاتهم الرياضية التي حققوها خلال مباريات التأهل.

وقال محافظ مأرب" إن الاستقبال الشعبي الذي قوبل به المنتخب لدى وصوله مدينة مأرب اليوم وخروج الناس إلى الشوارع ترحيباً بهم، يكشف مدى الحفاوة الكبيرة بالإنجاز الرياضي، ومدى تلهف الجماهير للرياضة"..مؤكداً اهتمام السلطة المحلية في محافظة مأرب بالرياضة وتنمية الشباب وإيلاءها رعاية كبيرة، لما لها من دور في نشر قيم المحبة والوئام بين المجتمع ، وما تمثله من جسور تواصل عابرة فوق كل الاختلافات والصراعات.

وشهدت شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة، مساء اليوم، استقبال شعبي ورسمي لبعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم الذي وصل المحافظة في رحلة العودة قادما من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته الناجحة والمتميزة في تصفيات المجموعات لكأس اسيا للناشئين تحت سن 16 عاما، وتأهله للمرحلة الثانية من التصفيات والتي ستقام في مملكة البحرين 2020م.

واحتشدت الجماهير الى شوارع المدينة يتقدمها مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومسئولي فروع الاتحادات الرياضية بالمحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية، رافعة الاعلام الوطنية واللافتات المعبرة عن فرحتهم بالانجاز الكروي الذي حققه منتخب الناشئين لليمن وكل اليمنيين، والاشاده بالاداء الرائع والمتميز الذي قدموه خلال جولة التصفيات الماضية في الدوحة والتي استحقوا من خلالها التأهل بالبطاقة الثانية عن المجموعة التي ضمت الى جانب اليمن منتخبات قطر وبوتان وبنجلادش، وذلك خلف المنتخب القطري الذي احتل المركز الاول بفارق الاهداف عن منتخبنا الوطني بعد التساوي بالنقاط.

واشادت الجماهير بهذا الانجاز الكروي لمنتخب الناشئين التي اضافوها للكرة اليمنية حيث تعتبر الانجاز السابع في التأهل للتصفيات قبل النهائية لكأس اسيا للناشئين، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وانعكاسها السلبي على المنتخبات اليمنية بشكل عام والاندية المحلية واللاعبين بشكل خاص.