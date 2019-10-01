عبارة على قميص تتسبب بحملة سعودية ضد ناشط يمني

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تعرض ناشط يمني مقيم في السعودية، لهجوم غير مسبوق من مغردين سعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهموه بالحقد على المملكة وعدم الولاء، مطالبين بطرده.

الحملة التي شارك فيها أحد أفراد العائلة الحاكمة، جاءت بسبب صورة تظهر الناشط وصانع المحتوى "عمر حسين"، إلى جانب المدرب البرتغالي الشهير "جوزيه مورينهو" الذي زار جدة مؤخرا، وقد كتب على قميص "حسين" عبارة "أحتاج أهج".

واعتبر المغردون أن "حسين" تم تقديمه على حساب أبناء البلد، كدليل سياحي لـ"مورينهو"، حيث استفزتهم العبارة التي توحي بأن الناشط اليمني الذي قضى حياته في المملكة، يرغب في مغادرتها.

ومن بين أبرز المشاركين في الحملة ضد "حسين"، الأمير "سطام بن خالد آل سعود"، الذي ردد العبارة الشهيرة "السعودية للسعوديين".

ولم يبق "حسين" صامتا على الهجمة ضده، إذ نشر تغريدة أكد فيها أنه ليس مرشدا سياحيا، ولم يكن له ارتباط بأي جهة حكومية.

وأضاف: "اشتغل في شركة كان لها ترتيب بسيط في الزيارة، شفت المدرب العالمي مورينيو وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته".

ووقف بعض المغردون بجانب "حسين"، وأكدوا أن الخطأ الذي ارتكبه لا ينبغي ربطه بموضوع الجنسية، التي تأخذ طابعا عنصريا.

واعتبر "محمد بن طرجم": أن "إظهار حبكم للسعودية من خلال ممارسة الكره شي عجيب!"، وأضاف رئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ": "الحين احنا السعوديين نتضايق اذا احد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه مانطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!".

ويأتي الجدل على سلوك الناشط اليمني، في وقت تشهد فيه السعودية تضييقا على الكثير من المقيمين في المملكة، إذ أدت القوانين والضرائب المرتفعة لمغادرة نحو 1.6 ملايين منهم خلال نحو عامين، فيما أدت حملات أمنية لاعتقال آخرين على خلفيات سياسية.