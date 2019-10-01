الكشف عن آخر مستجدات ”حوار جدة“.. جهود سعودية لإنهاء التمرد وصيغة نهائية لاتفاق يضمن عودة ”الشرعية“ إلى عدن

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت صحيفة سعودية، اليوم الأحد 6 اكتوبر/تشرين الأول، إن الحكومة السعودية تقود جهود سياسية حثيثة لإنهاء التمرد المسلح الذي قادته مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات في عدن.



ونقلت ”الشرق الأوسط“، عن مصادر سياسية مقربة من الحكومة الشرعية، حديثها عن ”جهود سعودية حثيثة يرجح أنها ستسفر في نهاية المطاف عن وجود صيغة نهائية لاتفاق ينزع فتيل الأزمة نهائيا ويضمن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن“.



وأكدت المصادر عدم وجود أي حوار مباشر حتى الآن بين الحكومة الشرعية وما يسمى "المجلس الانتقالي"، لرفض ممثلو الشرعية عقد أي لقاء مباشر حتى الآن مع قادة ”الانتقالي“.



وكان السفير البريطاني قد تحدث في تصريحات صحفية عن توقعاته أن يسفر الحوار غير المباشر الذي تقوده السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة دون تحديد موعد.



وترعى السعودية مفاوضات بين المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والحكومة اليمنية لحل الأزمة التي نشبت أعقاب انقلاب عدن مطلع أغسطس الماضي.