مدرب ليفربول تعليقا على إصابة صلاح: كيف يمكن أن يكون بخير؟

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أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن غضبه بسبب إصابة النجم المصري محمد صلاح خلال لقاء “الريدز” أمام ضيفه ليستر سيتي، ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من قبل لاعب ليستر سيتي البديل، حمزة تشودري، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، خرج على إثره من الملعب وهو يعاني من آلام في ساقه اليسرى.
ورد كلوب عقب المباراة على سؤال عما إذا كان صلاح بخير، قائلا بغضب: “لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات، محمد (صلاح) ملقى في غرفة تبديل الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير؟”.
وأضاف: “لا نعرف حالته، لكن هذا صعب”.
وأوضح كلوب: “نحن أقل الفرق تحصلا على البطاقات الصفراء لـ 3 سنوات متتالية، نحن لا نقوم بهذه الأمور”.
وختم المدرب الألماني تصريحاته قائلا: “ما يحدث ليس صائبا”.