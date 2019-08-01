بريطانيا تحدد الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الاوروبي وتعلن «سنحزم امتعتنا ونغادر»

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جدد رئيس الوزراء البريطاني تعهده بمغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في الموعد النهائي المحدد لبريكست.

وناقض بوريس جونسون في مقالاته بصحيفتي "ذا صن" و"صنداي إكسبريس" تعهداً حكومياً في المحكمة بطلب تمديد الموعد إذا لم يتم التوصل لاتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي. وقال "سوف نحزم أمتعتنا ونغادر" في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وأضاف "السؤال الوحيد هو ما إذا كانت بروكسل ستلوح لنا مودعة بمرح باتفاق مقبول من الطرفين أو ما إذا كنا سنضطر إلى المغادرة وحدنا (دون اتفاق)".

وأوضحت وثيقة حكومية بريطانية تم الاستشهاد بها في محكمة اسكتلندية يوم الجمعة الماضي أن جونسون يعتزم الالتزام بقانون يطالبه بالتأجيل إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.