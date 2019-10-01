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دراسة علمية تثبت: المرأة الجميلة مضرة بالصحة

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشرت جامعة فالنسيا الأسبانية دراسة جديدة تؤكد إن المرأة الجميلة تقلق الراحة، وتؤثر على صحة الرجل وتقصر عمره، وأظهرت الدراسة أن بقاء الرجل لمدة 5 دقائق فقط بمفرده مع امرأة جذابة قد يؤدى إلى إصابته بأمراض القلب أو السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو العجز الجنسى، والأخطر أنه يقصر من عمره أيضا. وأوضحت الدراسة أن السبب وراء هذه الأمراض هو ارتفاع هرمون يسمي(الكورتيزول) داخل جسم الرجل بمجرد أن يجلس أمام امرأة جميلة لمدة طويلة، وهو هرمون الإجهاد، وينتجه الجسم فى حالات الإجهاد الجسدى أو النفسي، وارتفاع معدلاته يمكن أن يضر الجسم.

 
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