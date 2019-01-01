91 دولة في العالم تستهل الفلفل الحار التركي

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تصدر تركيا مسحوق الفلفل الحار إلى 91 دولة، إذ يعد من التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد وجبات الطعام.
ووفقا لاتحاد المصدرين في منطقة جنوب شرق الأناضول، بلغت قيمة صادرات تركيا من مسحوق الفلفل الحار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 4 ملايين دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات خلال الفترة المذكورة، تمت إلى 91 دولة، بينها السعودية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وهولندا، وغينيا الاستوائية، وتايوان، وأوكرانيا، والنرويج، والكويت، واليونان، وإثيوبيا، وكوستاريكا.
وجاءت السعودية في مقدمة الدول الأكثر استيرادا لمسحوق الفلفل الحار، حيث استوردت خلال الفترة المذكورة 354 ألف طن، تلتها ألمانيا بـ 323 ألف طن، والمملكة المتحدة 142 ألف طن.
وتأتي ولاية غازي عنتاب في مقدمة الولايات الأكثر تصديرا لمسحوق الفلفل، حيث بلغت صادراتها 381 ألف طن، تلتها إزمير بـ 188 ألف طن، وهطاي بـ 183 ألف طن.