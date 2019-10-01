اللواء سلطان العرادة يتوعد بمحاسبة كل المقصرين ويقر تفعيل مبدأ الثواب والتحفيز للمتميزين

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شدد اليوم اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب على أهمية تكثيف جهود العمل والإنجاز والابتعاد عن الروتين والرتابة التي تتسبب في إفشال الأعمال وتقليل حجم الانجاز..

كما أكد على أن قيادة السلطة المحلية عازمة على محاسبة كل مقصر وإجراء تقييمات للأداء لكل مكتب وتفعيل مبدأ الثواب والتحفيز للمتميزين.

جاء هذا خلال انعقاد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اجتماعه الدوري اليوم الأحد برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكيلي المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وعبدالله أحمد الباكري، تقريري مكتب الإحصاء قدمه مدير عام المكتب سالم بليم، ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات قدمه مدير عام المكتب سعود اليوسفي، اللذان تضمنا سير العمل خلال الفترة الماضية والإنجازات المحققة والتحديات التي تواجه سير العمل وتوصيات ومقترحات تجاوزها.

كما استمع الاجتماع إلى توضيح من مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب حول الإجراءات التي اتخذها المكتب من أجل توفير بيئة تعليمية وفصول دراسية لأطفال الأسر النازحة في مخيم الجفينة للنازحين وحجم الكثافة الطلابية للنازحين المقبلين على التسجيل في المدارس الحكومية في المدينة والتي وسعت الفجوة بشكل كبير بين ما هو متاح وبين مستوى الإقبال من حيث الفصول الدراسية والكتب المدرسية والمعلمين وغيرها.

واستمع المجتمعون إلى توضيح من مدير عام مكتب الأشغال العامة المهندس داؤود المذحجي حول جهود المكتب للحفاظ على المخطط الحضري للمدينة وعدم السماح للعبث به من خلال البناء غير المصرح أو البيع والشراء في أراض بيضاء دون إسقاطها من مكتب الأشغال العامة لتطابق المخطط.