لماذا أعلن «قيس سعيد» مقاطعته للانتخابات التشريعية في تونس؟ شبكات الانترنت اللاسلكية تنطفى لمدة 4 ساعات يوميا ابتداء من اليوم .. وهذه الأسباب السعودية تقر عقوبات صارمة على الرجال في حال ركوبهم على سيارات الأجرة العائلية في هذه الحالة دولة اوروبية معروفة تغير اسمها وتكشف السبب أزمة كبيرة تضرب جبهات الحوثي العسكرية وقيادات ميدانية تغادر وتعود الى صنعاء .. وهذا السبب اتفاق بجهود سعودية يعيد الحكومة الشرعية الى عدن قبائل سقطرى تحسم أمرها وتحدد موقفها من الشرعية والتمرد تفاصيل مخطط خطير واتفاق بين الانتقالي والحوثي وطارق عفاش بإشراف الامارات عاجل .. 4 الوية عمالقة توجه صفعة للامارات والانفصاليين وتعلن الانسحاب ومصادرنا تكشف وجهتها أبل تعترف بعطل كارثي .. ومناشدة عاجلة لمستخدميه
قرّر «قيس سعيّد» المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الاحد في تونس.
وقال «سامي العايدي» أحد منسقي حملة قيس سعيد، إن الأخير «قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية».
وأضاف العايدي «إن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص».
وتابع أن «هذه الانتخابات تجرى على القوائم لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها».
وكان سعيّد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة قد جاء أولاً في الدور الأول منتصف سبتمبر الماضي بنسبة 18.4% من الأصوات متقدما على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي الذي حلّ ثانيا بنبسة 15.6% من الأصوات.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.