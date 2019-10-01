لماذا أعلن «قيس سعيد» مقاطعته للانتخابات التشريعية في تونس؟

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرّر «قيس سعيّد» المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الاحد في تونس.

وقال «سامي العايدي» أحد منسقي حملة قيس سعيد، إن الأخير «قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية».

وأضاف العايدي «إن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص».

وتابع أن «هذه الانتخابات تجرى على القوائم لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها».

وكان سعيّد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة قد جاء أولاً في الدور الأول منتصف سبتمبر الماضي بنسبة 18.4% من الأصوات متقدما على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي الذي حلّ ثانيا بنبسة 15.6% من الأصوات.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.