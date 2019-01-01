شبكات الانترنت اللاسلكية تنطفى لمدة 4 ساعات يوميا ابتداء من اليوم .. وهذه الأسباب

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بدأ ملاك شبكات الانترنت في اليمن اليوم الاحد ،تعليقا جزئيا لخدماتهم ،واطفاء الشبكات لمدة اربع ساعات يوميا.

ودعا ملاك شبكات الانترنت، امس السبت، إلى تعليق جزئي لخدماتهم جراء التعديل الذي قامت به "يمن نت" على أسعار وأحجام الباقات المقدمة.

ودعت النقابة الوطنية للشبكات في بيان لها، إلى خطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بـ "استمرار يمن نت في إجراءاتها التعسفية برفع أسعار الإنترنت وخطواتها الحثيثة للإضرار بعمل الشبكات اللاسلكية وحرمان المواطن من خدماتها".

واتهمت النقابة "يمن نت" المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في اليمن، بمحاولة "إلغاء دور الشبكات والنيل من جهود وأدوار ملاكها في خدمة المجتمع ورفد خزينة الدولة وموارد المؤسسة".

وقالت النقابة إنها "تجد نفسها أمام هذا التعنت ملزمة بالمضي قدما في الخطوات التصعيدية التي تم إقرارها سابقاً وتدعوكم إلى الإلتزام بالجدول التصعيدي لإشعار القائمين على هذه الشركة بحجم وتأثير هذه الشبكات".

ودعت النقابة ملاك الشبكات في عموم الجمهورية إلى "إطفاء شبكاتهم بشكل كلي لمدة 4 ساعات يومياً تبداً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءاً ابتداءُ من اليوم الأحد ولمدة 6 أيام".

كما طالبت النقابة ملاك الشبكات ب "تخفيض عدد الخطوط المستخدمة في شبكاتهم والاكتفاء بالحد الأدنى كلٍ حسب شبكته".

وأواخر الشهر الماضي أصدرت "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعديلاً على الأسعار وأحجام الباقات المقدمة للجمهور، واستهدفت بشكل الخاصات الباقات الكبيرة الموجهة للقطاع التجاري وملاك الشبكات.

وارتفعت الأسعار للجيجا البايت (1024 ميجا) بنحو الضعف ليصل إلى 135 ريال، فيما خفضت حجم الباقة إلى النصف.

وكان مأرب برس ،نشر قبل ايام خبرا سابق عن اجتماع عقده ملاك الشبكات اللاسلكية وخرج بعدة توصيات .. تفاصيل الخبر

ويعتمد الكثير من سكان القرى والأرياف وبعض الأحياء في المدن على شبكات الانترنت المنتشرة بكثرة، والتي يقوم ملاكها بتوزيع خدمة الانترنت مقابل كروت اشتراك، بعد أن يتم بث الانترنت عبر أجهزة ومعدات خاصة.

وتحتج "يمن نت" ضد ملاك الشبكات بأن عملهم غير مرخص وغير قانوني، وأنهم يتاجرون بالخدمات العامة للمواطنين، في ظل عجز الشركة عن توسيع خدماتها لتغطية جميع المناطق.