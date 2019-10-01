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دولة اوروبية معروفة تغير اسمها وتكشف السبب

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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تعتزم الحكومة الهولندية تغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام تسمية “هولندا” نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية، وفقا لمجلة “Adformatie” التسويقية.

وذكرت المجلة المحلية، الأحد، أن هذه “الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء”.

وأوضحت أن “السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة “يوروفيجن-2020″، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم.

وقالت السلطات الهولندية أن الاسم الجديد لن يتم الإعلان عنهُ الآن، في حال تغيير الاسم فعليًا.

وتقول المراجع التاريخيّة إن اسم «هولندا» يعني «أرض الخشب» أو «أرض الغابات».

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