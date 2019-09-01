أزمة كبيرة تضرب جبهات الحوثي العسكرية وقيادات ميدانية تغادر وتعود الى صنعاء .. وهذا السبب

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كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء ،الاحد، عن خلافات واتهامات متبادلة بين قيادات مليشيا الحوثي حول أسباب نفاد مخزون الأسلحة في صعدة (شمال اليمن).
وأفادت المصادر طبقا لصحيفة عكاظ بأن قيادات كبيرة في المليشيا تتهم مشرفيها في المحافظة بالمتاجرة في الأسلحة وبيعها في الأسواق ما تسبب في أزمة في مخزون الأسلحة والذخائر.
واشارت الى أن هناك مشرفين حوثيين من القيادات الميدانية للجماعة انسحبوا بكامل قواتهم من عدة جبهات في صعدة وعادوا إلى صنعاء بسبب نفاد مخزون السلاح.