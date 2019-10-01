قبائل سقطرى تحسم أمرها وتحدد موقفها من الشرعية والتمرد

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن شيخ مشائخ، قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، السبت ، رفضه للتدخلات الخارجية في شئون الجزيرة، وذلك تزامناً مع ماشهدته سقطرى من تمرد قادته عناصر مدعومة من الامارات وانتهت بسيطرة القوات الحكومية على الموقف..

وشهدت سقطرى الجمعة، تمرداً قاده مدير الأمن المُقال ضد الحكومة الشرعية، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باخماد التمرد، واعطائه مهملة الى صباح الأحد لتسليم معدات الامن.

وطالب بيان صادر عن شيخ قبائل سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، اطلع عليه مأرب برس. تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب بضرورة تعزيز السلم والأمن ووحدة الصف بين أبناء الأرخبيل، والتركيز على التنمية والبناء.

ودعا البيان أبناء سقطرى إلى التماسك والتوحد، ونبذ الفرقة والانقسام وتفويت الفرقة على من يروم تقسيم المجتمع السقطري، واستهداف أمنه.

وأكد البيان على وقوف القبائل مع سلطة الدولة وقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييديهم لسلطة المحافظ رمزي محروس وأجهزة الأمن في الجزيرة.

وتنتهي مهلة مدير الأمن السابق اليوم الأحد، بحسب اتفاق توصلت اليه قوات التحالف ، والتي تلزمه تسليم كافة المعدات والممتلكات الخاصة بالامن واخلاء المرافق من اي مسلحين خارجين عن الدولة.