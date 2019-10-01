اتفاق بجهود سعودية يعيد الحكومة الشرعية الى عدن قبائل سقطرى تحسم أمرها وتحدد موقفها من الشرعية والتمرد عاجل .. مخطط خطير واتفاق بين الانتقالي والحوثي وطارق عفاش بإشراف الامارات عاجل .. 4 الوية عمالقة توجه صفعة للامارات والانفصاليين وتعلن الانسحاب ومصادرنا تكشف وجهتها أبل تعترف بعطل كارثي .. ومناشدة عاجلة لمستخدميه ملصقات في صنعاء تفضح مزاعم الانتصارات الحوثية عدن تحت حكم الانقلابيين: فوضى السلاح تحوّل الحياة كابوساً مسؤول إماراتي يتحدث عن مفاوضات الشرعية والانتقالي ويشيد بالسعودية الجيش يسقط طائرة مسيرة إيرانية بحجة «محمد علي» يطرح مبادرة لـ"بيع السيسي".. ما القصة؟
اعلن شيخ مشائخ، قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، السبت ، رفضه للتدخلات الخارجية في شئون الجزيرة، وذلك تزامناً مع ماشهدته سقطرى من تمرد قادته عناصر مدعومة من الامارات وانتهت بسيطرة القوات الحكومية على الموقف..
وشهدت سقطرى الجمعة، تمرداً قاده مدير الأمن المُقال ضد الحكومة الشرعية، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باخماد التمرد، واعطائه مهملة الى صباح الأحد لتسليم معدات الامن.
وطالب بيان صادر عن شيخ قبائل سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، اطلع عليه مأرب برس. تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب بضرورة تعزيز السلم والأمن ووحدة الصف بين أبناء الأرخبيل، والتركيز على التنمية والبناء.
ودعا البيان أبناء سقطرى إلى التماسك والتوحد، ونبذ الفرقة والانقسام وتفويت الفرقة على من يروم تقسيم المجتمع السقطري، واستهداف أمنه.
وأكد البيان على وقوف القبائل مع سلطة الدولة وقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييديهم لسلطة المحافظ رمزي محروس وأجهزة الأمن في الجزيرة.
وتنتهي مهلة مدير الأمن السابق اليوم الأحد، بحسب اتفاق توصلت اليه قوات التحالف ، والتي تلزمه تسليم كافة المعدات والممتلكات الخاصة بالامن واخلاء المرافق من اي مسلحين خارجين عن الدولة.