عاجل .. مخطط خطير واتفاق بين الانتقالي والحوثي وطارق عفاش بإشراف الامارات

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر عسكرية مطلعة الاحد ، تفاصيل اتفاق ثلاثي خطير يستهدف الشرعية اليمنية.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان مخطط يستهدف الشرعية تم بتنسيق بين الانتقالي والحوثيين وقوات طارق عفاش او ما يطلق عليها (حراس الجمهورية) باشراف اماراتي.

وطبقا للمصادر اتفقت الجهات الثلاث على استهداف الشرعية بمخطط بدأ تنفيذه امس السبت، على أن يتولى كل طرف تنفيذ المهمة الموكلة اليه.

وقالت المصادر ان مهمة الانتقالي ستكون سحب المعدات الثقيلة كاتيوشا ومدفعية من جبهة الضالع الى مسافة مدى ناري للحدود الشطرية ، والسماح بمرور ما يصل للحوثيين الى ميناء عدن عبر الضالع وبدون تفتيش ، ومهاجمة بقية المناطق الجنوبية المحررة وطرد الشرعية وأبناء الشمال الى مناطق الحوثيين.

وفي حين تتولى قوات طارق تنفيذ انسحاب غير ملاحظ من الحديدة، فإن مهمة الحوثيين ستكون وفق المخطط تكثيف الضغط على جبهة الشرق مأرب و نهم وسنحان لسحب قوات الجيش الوطني الموجودة في شبوة الى مأرب، وتخفيف الضغط على جبهة الضالع ، ومهاجمة الجيش الوطني في تعز والاستيلاء على مناطق الحديدة.

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وامس سحبت الامارات تعزيزات كبيرة من الساحل الغربي ودفعت بها الى عدن ، فيما انسحب 4 الوية عمالقة موالية للشرعية من الجبهة ورفضت القتال ضد الحكومة .