أبل تعترف بعطل كارثي .. ومناشدة عاجلة لمستخدميه ملصقات في صنعاء تفضح مزاعم الانتصارات الحوثية عدن تحت حكم الانقلابيين: فوضى السلاح تحوّل الحياة كابوساً مسؤول إماراتي يتحدث عن مفاوضات الشرعية والانتقالي ويشيد بالسعودية الجيش يسقط طائرة مسيرة إيرانية بحجة «محمد علي» يطرح مبادرة لـ"بيع السيسي".. ما القصة؟ الإمارات تنقذ حزب اليمين العنصري المعادي للإسلام والعرب بمبالغ مخيفة صحيفة: تطورات ومعلومات مثيرة في قضية محاكمة البشير لماذا رفعت القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها الأمنية ؟ زعيم مشائخ سقطرى «بن ياقوت»يكسر حاجز الصمت ويعلن موقفه من تمرد «الرجدهي»ويوجه دعوة شُجاعة الى ابناء المحافظة - بيان
إذا كنت لا تزال تستخدم آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس بلس، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، فهناك احتمال أنك قد تواجه مشكلة توقف الهاتف عن التشغيل.
ووفقاً لـ"سكاي نيوز"، نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن أبل قولها: "بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة".
وأضاف "تؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية".
وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن شركة أبل قالت، الجمعة، إنها ستصلح هذه المشكلات مجانا.
وناشدت أبل مستخدميها "إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا".
ولجهاز آيفون 6 إس أهمية خاصة في تاريخ أبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاءها بدءا من إصدار آيفون 7 في 2016.
ويشير موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن أجهزة آيفون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته أبل مؤخرا يمنح حامليه فرصة أكبر لتفضيل أبل على شركات تكنولوجية أخرى.