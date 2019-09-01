مسؤول إماراتي يتحدث عن مفاوضات الشرعية والانتقالي ويشيد بالسعودية

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها.

وطالب الدكتور قرقاش طرفي "حوار جدة" اليمنيين بضرورة المرونة والحكمة، للخروج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً.

وشدد على دعم الإمارات الكامل للجهود السعودية بكل تفاصيلها، منوهاً بضرورة عدم العودة إلى الوضع السابق في اليمن.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق، بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".