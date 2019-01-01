الجيش يسقط طائرة مسيرة إيرانية بحجة

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أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرّة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال محافظة حجة في اليمن.
وقال مصدر عسكري بحسب موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الطائرة المسيّرة كانت في مهمة استطلاع.
وذكر المصدر أنه تم إجراء فحص لحطام الطائرة وتبين من ذلك أنها إيرانية الصنع.