«محمد علي» يطرح مبادرة لـ"بيع السيسي".. ما القصة؟ الإمارات تنقذ حزب اليمين العنصري المعادي للإسلام والعرب بمبالغ مخيفة صحيفة: تطورات ومعلومات مثيرة في قضية محاكمة البشير لماذا رفعت القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها الأمنية ؟ زعيم مشائخ سقطرى «بن ياقوت»يكسر حاجز الصمت ويعلن موقفه من تمرد «الرجدهي»ويوجه دعوة شُجاعة الى ابناء المحافظة - بيان نيران «الجيش» تقضي على 16 حوثياً بينهم قياديان بـ«الضالع» نجاح أمني جديد..الإطاحة بخلية نسائية «حوثية» كانت تخطط لعمل إرهابي رسمياً.. الجنرال «جوهان»يتسلم مهامه في «الحديدة» و «غريفيث» يعلن عن سروره افراغ 100 مدرعة بميناء الزيت وتحريك ألوية من الساحل الغربي.. الإمارات تتحدى السعودية وتجهز لمعركة فاصلة في ”عدن“ التحالف يعلن تفاصيل عملية ناجحة لقواته البحرية استمرت 74 ساعة ببحر العرب (صور)
أصدرت القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بياناً مهماً للمواطنين، حول فعاليات "حصن الاتحاد 6 " والتي ستجرى في منطقة الحمراء بإمارات رأس الخيمة .
ونبهت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة نظراً لاستعدادات عرض (حصن الاتحاد 6) والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.
وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6" وتنوه الصيادين و القوارب والسفن بعدم الاقتراب للواجهة البحرية في منطقة الحمرا المقابلة لمنطقة العرض حرصاً منها على سلامة الجميع .
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراء تمارين ميدانية في جميع إمارات الدولة، للمرة الأولى من اندلاع التوترات في المنطقة.