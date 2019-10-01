لماذا رفعت القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها الأمنية ؟

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 597

أصدرت القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بياناً مهماً للمواطنين، حول فعاليات "حصن الاتحاد 6 " والتي ستجرى في منطقة الحمراء بإمارات رأس الخيمة .

ونبهت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة نظراً لاستعدادات عرض (حصن الاتحاد 6) والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.

وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6" وتنوه الصيادين و القوارب والسفن بعدم الاقتراب للواجهة البحرية في منطقة الحمرا المقابلة لمنطقة العرض حرصاً منها على سلامة الجميع .

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراء تمارين ميدانية في جميع إمارات الدولة، للمرة الأولى من اندلاع التوترات في المنطقة.