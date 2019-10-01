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نيران «الجيش» تقضي على 16 حوثياً بينهم قياديان بـ«الضالع»

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قُتل وجُرح 23 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بينهم قياديان، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في وادي “الشجيب” بقرية “الريبي” بمنطقة حجر غربي مديرية قعطبة.

 

وأحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة المليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار.

 

وحسب موقع الجيش فقد أسفرت المواجهات عن مصرع 16 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، بينهم القياديين البارزين في الميليشيا المدعو معمر السقاف، والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح 7 آخرين.

   
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