افراغ 100 مدرعة بميناء الزيت وتحريك ألوية من الساحل الغربي.. الإمارات تتحدى السعودية وتجهز لمعركة فاصلة في ”عدن“

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل القوات الإماراتية تعزيز ترسانتها العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، بالمقاتلين والمدرعات والآليات، استعداداً للدّخول في معركة فاصلة مع قوات الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان الإمارات سحبت قوات تابعة لها من الساحل الغربي ونقلتها الى مدينة عدن لدعم ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ هناك.

القوات الموالية للامارات قالت في بيان لها ان تلك التعزيزات تأتي في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات العسكرية التي تنفذها لـ”محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً“، في اشارة الى قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

في السياق، قالت مصادر ملاحية، لـ”مأرب برس“، ان ​باخرة​ اماراتية وصلت، اليوم، إلى ميناء الزيت في مرفق عدن، مؤكدة ان الباخرة أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة.