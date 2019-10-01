التحالف يعلن تفاصيل عملية ناجحة لقواته البحرية استمرت 74 ساعة ببحر العرب (صور)

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أعلن التحالف العربي، السبت 5 اكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل عملية بحث وانقاذ للسفينة التي فقدت ببحر العرب وعلى متنها ٦٠ مسافر يمني و ٥ من طاقمها.
وقال التحالف في بيان له انه ان السفينة ”الواثق“ من نوع ”عبري“ ابحرت الاربعاء الماضي وعلى متنها ٦٠ مسافر يمني من بينهم ١١ امرأه و٧ أطفال و٤٢ رجل بالاضافه لطاقمها المكون من ٥ بحارة من جزيرة سقطري باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة.
وأشار الى انه واثناء ابحارها وعلى مسافة (١١٧) ميل بحري من ميناء ”نشطون“ تعطلت جميع محركاتها وبسبب سرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقاً بمسافة (٢٠) ميل بحري.
وأكد ان قوات التحالف البحرية في قطاع المهرة بدأت عمليه البحث والانقاذ بواسطة احد زوارقها البحرية، استمرت عمليه البحث لمدة (١٨) ساعة وتم العثور على السفينة يوم الخميس وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها الى ميناء ”نشطون“.
ولفت التحالف الى ان عملية السحب استمرت ٢٨ ساعه بعد اكمال ٤٦ ساعه لعملية البحث والانقاذ، مؤكدا انه وفور وصول السفينة، يوم الجمعة، بدء الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الاعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.