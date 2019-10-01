المفكر عبد النفيسي يهاجم الأسرة الحاكمة في الكويت .. فيديو

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد السياسي والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي فتوى أصدرها سابقا قال فيها، إنه لايجوز شرعا تخصيص أموال لأبناء أسرة الصباح.

وتحدث النفيسي خلال برنامج “الصندوق الأسود” على قناة القبس الكويتية، عن الحادثة التي قال فيها الكلام، وأشار إلى أنه زاره مبعوث من الديوان الأميري ليتأكد من الفتوى.

وقال النفيسي أستغرب من العلماء والدعاء الذين يتحدثون عن الوضوء ولا يتطرقون إلى هذه المواضيع المهمة.

وفي ميزانية الكويت هناك مخصصات للأمير بقيمة 50 توزع على أفراد الأسرة الحاكمة، حيث يصدر الأمير أمرا بتحديد المستحقين من أسرته لهذه المخصصات.

كما يتحدث البعض عن مخصصات أخرى شهرية برواتب خارج إطار مخصصات الأمير، التي يتم الاعتراض عليها.