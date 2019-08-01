فنانة أتروي تعرضها لمقلب بعد طلبها على الهواء الزواج من الوليد بن طلال!

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روت الفنانة السورية – الأردنية صفاء سلطان موقف تعرضت له في مدينة دبي وذلك بعد تصريحها السابق في أحد البرامج التلفزيونية بطلبها يد الأمير “الوليد بن طلال” للزواج.
وقالت سلطان أنها التقت بسيدة جميلة ومُرتبة في أحد الأماكن في دبي وكانت تسألها “عرفتيني؟” لتبدأ بالتفكير وتذكُّرها حتى فشلت في ذلك لتفاجئها السيدة وتخبرها أنها زوجة الأمير الوليد بن طلال.
وأضافت “سلطان” أن السيدة كانت تمزح معها وتحاول تصوير ما يشبه “المقلب” رغم أنها لا تعرفها وليست من أعضاء الوسط الفني أو الإعلامي ولم تكن زوجة الأمير بالفعل، لكنها أشادت بها وبموقفها الكوميدي ، وأكدت الفنانة أن تصريحاتها السابقة كانت على سبيل الخروج من مأزق سؤالها من قبل مذيع عن ترشيحها لشخصية مشهورة للزواج منها.ئيسة الحزب مارين لوبين ومحاسبه الخوض في تفاصيل الصفقة.