تجديد جواز السفر السعودي في دقيقتين من أي مكان بالعالم

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية إتاحة إمكانية تجديد جواز سفر المواطن آليا في أقل من دقيقتين من المنزل أو من أي مكان في العالم.
جاء ذلك في معرض رد المديرية، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، على استفسار بشأن إمكانية استخراج جواز السفر آليا.
إذ أوضحت أنه يمكن تجديد السفر آليا عبر الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية الحكومية "أبشر"؛ حيث يقوم المواطن بـ"تسجيل الدخول" عبر كتابة "اسم المستخدم" و"كلمة المرور".
وبعد ذلك يتم اختيار "الخدمات الإلكترونية، خدمات الجوازات، تجديد الجواز" بالترتيب، ومطالعة التعليمات جيدا.
ثم الضغط على خانة "التالي" أسفل الشاشة، وملء الخانات المتجاورة وتشمل "الاسم والرقم والإجراء".
ثم الضغط على خانة "الرجاء الاختيار" بالصفحة التالية، للحصول على المكان الذي يرغب المواطن في استلام جواز السفر منه.
ويتم بعد ذلك اختيار المكان المراد تسلم الجواز منه؛ حيث يسجل المواطن "اسم المدينة"، ثم "فرع الاستلام"، بالخانتين المخصصتين لذلك، ثم يطالع الشروط المنشورة ويضغط بالموافقة على كل منها، حال انطباقها عليه، ثم يضغط على "تأكيد".