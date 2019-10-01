الحوثيون يشيدون لـ”بن سلمان“ ومسؤول رفيع يكشف عن تحركات خفية .. هل تتوقف حرب اليمن؟ لأجهزة الأمنية تضبط أموال مهربة كانت في طريقها إلى صنعاء حاول سحبها بالقوة إلى سيارته في أحد شوارع العاصمة.. نجاة فتاة من محاولة اختطاف بطلها قيادي حوثي عاجل .. تعزيزات عسكرية كبيرة الى عدن من الغرب ومأرب برس يتقصى حقيقة إعلام الوية العمالقة العالم على موعد قريب .. لافتتاح واحد من أشهر قصور اليمن التاريخية والحضارية اجتماع اتحاد الموانئ العربية بمشاركة اليمن خطوات سعودية إيرانية لمحادثات غير مباشرة عبر وساطة دولية تقودها دولتان صديقتان للرياض وطهران برلماني عراقي يفضح ايران ويكشف هوية القاتل الخفي الذي يقنص المتظاهرين وقوات الأمن ناشطون يحيون ذكرى اغتيال صحفي يمني وقيادي بحزب الاصلاح ويطالبون بالعدالة مستجدات انتفاضة العراق .. رفع الحظر وهدوء حذر ومطالب الشعب على طاولة البرلمان اليوم
ضبطت الاجهزة الأمنية في محافظة الجوف واحد وتسعين مليون ريال يمني مهربة على متن سيارة هايلوكس كانت في طريقها إلى صنعاء .
وأوضح النقيب محمد الجمالي أن افراد الأمن المرابطين في احد المداخل الغربية لمدينة الحزم تمكنوا من ضبط واحد وتسعين مليون ريال مهربة على متن سيارة هيلوكس كانت في طريقها الى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بصنعاء .
واضاف الجمالي أن هذه المرة الثانية خلال اسبوع تمكنت فيها الاجهزة الامنية من افشال اموال إلى صنعاء حيث ضبطت الاسبوع الماضي أربعين مليون ريال مما يكشف على حجم التهريب الذي تستفيد منه ميليشيات الحوثي .
وتنشط عملية تهريب الأموال من فئة الحجم الكبير الطبعة القديمة إلى صنعاء حيث وميليشيات الحوثي ترفض التعامل بالطبعة الجديدة للجمهورية اليمنية .