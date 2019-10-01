لأجهزة الأمنية تضبط أموال مهربة كانت في طريقها إلى صنعاء

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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ضبطت الاجهزة الأمنية في محافظة الجوف واحد وتسعين مليون ريال يمني مهربة على متن سيارة هايلوكس كانت في طريقها إلى صنعاء .

وأوضح النقيب محمد الجمالي أن افراد الأمن المرابطين في احد المداخل الغربية لمدينة الحزم تمكنوا من ضبط واحد وتسعين مليون ريال مهربة على متن سيارة هيلوكس كانت في طريقها الى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بصنعاء .

واضاف الجمالي أن هذه المرة الثانية خلال اسبوع تمكنت فيها الاجهزة الامنية من افشال اموال إلى صنعاء حيث ضبطت الاسبوع الماضي أربعين مليون ريال مما يكشف على حجم التهريب الذي تستفيد منه ميليشيات الحوثي .

وتنشط عملية تهريب الأموال من فئة الحجم الكبير الطبعة القديمة إلى صنعاء حيث وميليشيات الحوثي ترفض التعامل بالطبعة الجديدة للجمهورية اليمنية .