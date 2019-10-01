حاول سحبها بالقوة إلى سيارته في أحد شوارع العاصمة.. نجاة فتاة من محاولة اختطاف بطلها قيادي حوثي

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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نجت فتاة في العاصمة صنعاء من محاولة اختطاف من قبل قيادي في مليشيات الحوثي بينما كانت عائدة من عملها, حاول سحبها بالقوة إلى سيارته والفرار بها .

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر مطلعة "إن القيادي الحوثي المدعو أحمد الفران حاول، أمس الأثنين، اختطاف فتاة في حي الحمزة بمديرية الصافية بالعاصمة صنعاء، أثناء عودتها من مقر عملها.

وأفادت المصادر أن المدعو أحمد الفران حاول سحب الفتاة إلى السيارة أثناء عودتها من عملها، ومنع المارة من التدخل بدعوى إن المسألة عائلية بينما لا تربطه في الحقيقة أي صلة قرابة بالفتاة.

وأكدت المصادر أن الفران ضرب الفتاة ضرباً مبرحاً، إلا أنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار.

وكانت تقارير كشفت تورط مليشيات الحوثي بانتهاكات بحق النساء في صنعاء بزعامة القيادي المدعو سلطان زابن المدان باختطاف الفتيات وتلفيق تهم منافية للأخلاق بحقهن لابتزاز ذويهن.