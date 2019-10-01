الحوثيون يشيدون لـ”بن سلمان“ ومسؤول رفيع يكشف عن تحركات خفية .. هل تتوقف حرب اليمن؟ لأجهزة الأمنية تضبط أموال مهربة كانت في طريقها إلى صنعاء حاول سحبها بالقوة إلى سيارته في أحد شوارع العاصمة.. نجاة فتاة من محاولة اختطاف بطلها قيادي حوثي عاجل .. تعزيزات عسكرية كبيرة الى عدن من الغرب ومأرب برس يتقصى حقيقة إعلام الوية العمالقة العالم على موعد قريب .. لافتتاح واحد من أشهر قصور اليمن التاريخية والحضارية اجتماع اتحاد الموانئ العربية بمشاركة اليمن خطوات سعودية إيرانية لمحادثات غير مباشرة عبر وساطة دولية تقودها دولتان صديقتان للرياض وطهران برلماني عراقي يفضح ايران ويكشف هوية القاتل الخفي الذي يقنص المتظاهرين وقوات الأمن ناشطون يحيون ذكرى اغتيال صحفي يمني وقيادي بحزب الاصلاح ويطالبون بالعدالة مستجدات انتفاضة العراق .. رفع الحظر وهدوء حذر ومطالب الشعب على طاولة البرلمان اليوم
نجت فتاة في العاصمة صنعاء من محاولة اختطاف من قبل قيادي في مليشيات الحوثي بينما كانت عائدة من عملها, حاول سحبها بالقوة إلى سيارته والفرار بها .
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر مطلعة "إن القيادي الحوثي المدعو أحمد الفران حاول، أمس الأثنين، اختطاف فتاة في حي الحمزة بمديرية الصافية بالعاصمة صنعاء، أثناء عودتها من مقر عملها.
وأفادت المصادر أن المدعو أحمد الفران حاول سحب الفتاة إلى السيارة أثناء عودتها من عملها، ومنع المارة من التدخل بدعوى إن المسألة عائلية بينما لا تربطه في الحقيقة أي صلة قرابة بالفتاة.
وأكدت المصادر أن الفران ضرب الفتاة ضرباً مبرحاً، إلا أنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار.
وكانت تقارير كشفت تورط مليشيات الحوثي بانتهاكات بحق النساء في صنعاء بزعامة القيادي المدعو سلطان زابن المدان باختطاف الفتيات وتلفيق تهم منافية للأخلاق بحقهن لابتزاز ذويهن.