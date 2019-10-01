عاجل .. تعزيزات عسكرية كبيرة الى عدن من الغرب ومأرب برس يتقصى حقيقة إعلام الوية العمالقة

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قال «المركز الاعلامي لقوات العمالقة» اليوم السبت ،ان الالوية المرابطة بجبهة الساحل الغربي دفعت بتعزيزة عسكرية كبيرة الى العاصمة عدن.
ونشر المركز في حسابه على فيسيوك خبرا عاجلا قال فيه :«قوات ألوية العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى العاصمة عدن المواد والتفاصيل لاحقاً».
كما ارفق المركز مع الخبر صورة لتعزيزات عسكرية عليها شعار العمالقة وعلم الانفصال.
وفيما لم ترد تفاصيل اكثر؛ قالت مصادر مطلعة لمأرب برس ان المركز الاعلامي، المشار اليه اعلى الخبر والذي يتحدث باسم قوات العمالقة، لايمثل جميع الوية العمالقة بمافيها الموالية للشرعية ، ويعمل خلفه موالون للامارات .
وسبق ان نشر المركز اخبارا وبيانات لا تعبر عن مواقف قيادات عسكرية في الوية العمالقة ولا تدعم الحكومة الشرعية وقواتها في جنوب وشرق اليمن التي تواجه تمرد وانقلاب مليشيات الانتقالي الاماراتية.