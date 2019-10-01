اجتماع اتحاد الموانئ العربية بمشاركة اليمن

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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بدأت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جلسة أعمال الدورة (55) لاتحاد الموانئ البحرية العربية بمشاركة وفد من بلادنا يضم كلا من د.زين الزوم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون البحرية والمواني بوزارة النقل ،والأستاذ عبدالله فرحان مدير عام سياسات واقتصاديات الشؤون البحرية والموانئ من الفترة 5الى6 اكتوبر 2019م .

وسيتناول الاجتماع خلال اليومين عرض لشركات الجرافات الإماراتية (NMDC) وعرض الشركة الصينية (Jolly Chic)

كما ستعقد العديد من الاجتماعات المشتركة لرؤساء الموانئ الخليجية وهيئة قناة السويس عن (ج م ع) وكذا فعالية الاجتماع رقم 55 لمجلس ادرأه الاتحاد واجتماع اتحاد الناقلين البحريين .