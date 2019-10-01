ناشطون يحيون ذكرى اغتيال صحفي يمني وقيادي بحزب الاصلاح ويطالبون بالعدالة

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يطلق صحفيون واعلاميون وناشطون يمنيون مساء اليوم السبت حملة الكترونية لاحياء الذكرى الاولى لاغتيال الصحفي والقيادي في حزب الاصلاح بمحافظة الضالع الشهيد الصحفي زكي السقلدي.
واغتيل السقلدي برصاص مجهولون مساء يوم الجمعة 5 اكتوبر 2018م امام منزله وسط مدينة الضالع .
وقال الناشطون المنظمون للحملة ان الصحفي "زكي السقلدي كان صحفيًا حراً،، ويعي صعوبات ومخاطر العمل الصحفي ،و رمزا لاحترام الحقوق والحريات الإنسانية،".
وطالب المنظمون للحملة السلطة المحلية واجهزة الامن بمختلف مسمياتها القيام بمسؤوليتهم القانونية والاخلاقية بالكشف عن الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاء اجرامهم بقتلهم نفس بريئة بغير حق على مرأى ومسمع من الناس."
ودعا القائمون على الحملة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة التفاعل مع الحملة والتي ستنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 5اكتوبر2019م تحت هاشتاج #العدالة_للشهيد_السقلدي.