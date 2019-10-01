بمساعدة دولة خليجية .. تحركات لحكومة الشرعية تنهي حلم الامارات والبداية من مطار عدن وهذا ماسيحدث في شبوة

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر حكومية في حكومة الشرعية باليمن، السبت عن تحركات تجريها بمساعد عُمانية لإنهاء حلم دولة الإمارات في جنوب اليمن.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة بدأت بالإعداد لأن تكون محافظة شبوة، مقرًا مؤقتًا جديدًا لها، كما أنها تسعى لإغلاق مطار عدن دوليًّا، على أن يكون مطار عتق، بديلًا عنه، وبعيدًا عن سيطرة الإمارات، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

وقالت المصادر، إنّ "سلطنة عمان ستكون محطة لتواجد قيادات الشرعية الرافضة للوجود الإماراتي، كما أنّ سلطنة عمان قريبة لوصول المسؤولين إلى المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية".

وأشارت المصادر إلى أن كل تلك الخطوات تهدف إلى تأكيد حكومة الشرعية على رفضها لكل الضغوط التي تمارس عليها من أجل تمرير الانقلاب في الجنوب.

يذكر أن سلطنة عُمان كانت قد استقبلت 3 وزراء بارزين في الحكومة الشرعية اليمنية هم من ابرز معارضيها وهم وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، ما أثار جنون وسخط القيادات الإماراتية، ودفع بالمجلس الانتقالي الجنوبي للتشكيك أن السلطنة تقف ضدهم إلى جانب الشرعية.

ودفعت تلك الزيارة الإعلاميين الإماراتيين للترويج بأن سلطنة عُمان قامت بالتنسيق لعقد لقاء بين وزراء في الحكومة الشرعية اليمنية، وبين الناطق الرسمي لميليشيات الحوثيين.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة الشرعية اليمنية، أحمد الميسري، ومستشار الرئيس هادي عبد العزيز جباري ووزير النقل صالح الجبواني، كانوا قد وصلوا إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.