عاجل.. ارتفاع عدد قتلى اضطرابات العراق إلى 72 و مئات الجرحى والحكومة تغلق أماكن تجمعات المتظاهرين

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قالت الشرطة العراقية ومسعفون يوم السبت إن عدد القتلى جراء الاضطرابات العنيفة المستمرة منذ أربعة أيام ارتفع إلى 72 قتيلا بالإضافة إلى مئات المصابين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه السلطات حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون.
وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف خلال الأيام الماضية.