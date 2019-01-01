خالية من السيارات وعدد سكانها 6 اشخاص ... تعرف على أفضل جزيرة في العالم  

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حتلت جزيرة فلاتي في أيسلندا المركز الأول كأفضل جزيرة في العالم في تصنيف جديد تم إصداره قبل أيام، لأفضل 50 جزيرة لعام 2019.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد صدر هذا التصنيف عن شركة «بيغ 7 ترافيل» المتخصصة في خدمات السياحة والسفر، والتي اعتمدت فيه على استطلاع آراء عدد كبير من المسافرين وعدد من موظفي الشركات السياحية.

وهذه الجزيرة التي تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لأيسلندا وتمتد بطول 1.2 ميل، بها عدد قليل جدا من السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 6 أشخاص فقط.

وتتميز الجزيرة بخلوها من السيارات، وبطيورها المتنوعة، حيث يوجد عليها أكثر من 35 نوعاً مختلفا من الطيور.

ويمكن لزوار جزيرة فلاتي الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 150 نوعاً من النباتات فيها بالإضافة إلى رصد الحيتان القاتلة قبالة ساحل الجزيرة.

ورغم قلة عدد زوار فلاتي في فصل الشتاء، إلا أن عددهم في فصل الصيف يصل إلى نحو 9000 شخص.

ويوجد بالجزيرة فندق واحد، ويستقبل الزوار خلال أشهر الصيف فقط، كما يوجد بها أقدم مكتبة في أيسلندا، والتي تم بناؤها عام 1864.