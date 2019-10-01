واشنطن تقدم 25 مليون دولار لدعم برنامج لـ«يونيسف» في اليمن

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، تقديم مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للتحويلات النقدية الطارئة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن التمويل الجديد يكمل «أكثر من 2.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الأميركية منذ عام 2015 وسيساعد 1.5 مليون أسرة يمنية (تضم) نحو تسعة ملايين شخص على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في الاقتصاد المحلي».

وأضافت أن التمويل الأميركي الجديد «سيضمن حصول الأسر المستفيدة على مساعدة مستمرة حتى يونيو 2020».

وأكدت أنه رغم أن الولايات المتحدة «لا تزال واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لأزمة اليمن» إلا أن «أي قدر من المساعدات الإنسانية أو الإنمائية لن ينهي هذا الصراع ومعاناة الملايين».

وشددت على أن «الحل الدائم للنزاع اليمني لن يتحقق إلا من خلال اتفاق سياسي شامل».