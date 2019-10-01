واشنطن تقدم 25 مليون دولار لدعم برنامج لـ«يونيسف» في اليمن صحيفة بريطانية.. الحرب تهدد ناطحات سحاب اليمن اليمن.. معلمون يتخذون مهنا أخرى ومتطوعون يحلون بدلا منهم ضبط خلية نسائية حوثية أوكلت اليها القيام بهذه الأعمال الخطيرة فتوى مثيرة: هل يجوز التجسس على هاتف الزوج فتوى مثيرة: هل يجوز التجسس على هاتف الزوج السعودية تلغي إلزام المرأة باصطحاب محرم في الفنادق ابنة مرسي تكشف عن الموقف الذي أبكى والدها بشدة إجراء في محاكمة البشير يقلب القضية رأسا على عقب سياسي «سعودي» يثير الرعب في قلوب متمردي «عدن» بـ«خبر صادم»
اعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، تقديم مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للتحويلات النقدية الطارئة في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن التمويل الجديد يكمل «أكثر من 2.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الأميركية منذ عام 2015 وسيساعد 1.5 مليون أسرة يمنية (تضم) نحو تسعة ملايين شخص على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في الاقتصاد المحلي».
وأضافت أن التمويل الأميركي الجديد «سيضمن حصول الأسر المستفيدة على مساعدة مستمرة حتى يونيو 2020».
وأكدت أنه رغم أن الولايات المتحدة «لا تزال واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لأزمة اليمن» إلا أن «أي قدر من المساعدات الإنسانية أو الإنمائية لن ينهي هذا الصراع ومعاناة الملايين».
وشددت على أن «الحل الدائم للنزاع اليمني لن يتحقق إلا من خلال اتفاق سياسي شامل».